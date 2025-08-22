Tecnología
Google Pixel 10 Pro XL innova en su implementación de IA

El nuevo dispositivo móvil diseñado por Google está causando miles de reacciones alrededor del mundo por sus novedades en la implementación de inteligencia artificial.

   
    Google Pixel 10.( Internet )
El Google Pixel 10 Pro XL se presenta como el modelo más ambicioso de la nueva familia Pixel. Con su pantalla de gran formato y triple cámara potenciada por inteligencia artificial, este dispositivo integra el chip Tensor G5 junto al modelo Gemini Nano, lo que permite ejecutar funciones avanzadas de IA directamente en el teléfono.

LEA: Pixel 10 rompe barreras idiomáticas: Llamadas traducidas en tiempo real con voz natural

Entre sus novedades destacan el traductor en tiempo real para llamadas, el asistente contextual Magic Cue y la herramienta Camera Coach, que guía al usuario para conseguir fotos profesionales con solo presionar el obturador.

Además de la inteligencia artificial, el Pixel 10 Pro XL sorprende en autonomía y conectividad. Incluye carga rápida de 30 W por cable y soporte para el sistema PixelSnap con Qi2 inalámbrico, que ofrece hasta 25 W de potencia. Esto significa que el dispositivo puede cargarse de forma veloz y estable, ya sea con cable o sin él. Con estas mejoras, Google refuerza su apuesta por un smartphone que combina potencia, productividad y comodidad en un diseño premium pensado para los usuarios más exigentes.

LEA: Un estudio alerta que los Chatbots de IA pueden manipular y extraer datos personales

El lanzamiento del Pixel 10 Pro XL confirma la estrategia de Google de crear un teléfono que no solo responda a comandos, sino que piense y actúe junto al usuario. Con su combinación de inteligencia artificial avanzada y un sistema de carga ágil, el nuevo Pixel se posiciona como una de las propuestas más sólidas del mercado, pensada para quienes buscan productividad, creatividad y eficiencia en la palma de su mano.

El nuevo dispositivo desarrollado por Google en Ecuador tendrá un precio aproximado de 1.119 USD. Su lanzamiento a la venta está programado para el 9 de octubre y estará disponible en los colores: piedra lunar, jade, porcelana y obsidiana.

