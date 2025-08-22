Google Pixel 10 Pro XL innova en su implementación de IA

El Google Pixel 10 Pro XL se presenta como el modelo más ambicioso de la nueva familia Pixel. Con <b>su pantalla de gran formato y triple cámara potenciada por inteligencia artificial</b>, este dispositivo<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/pixel-10-rompe-barreras-idiomaticas-llamadas-traducidas-AL9973471 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/estudio-alerta-que-los-chatbots-de-ia-pueden-manipular-HJ9975458 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b>