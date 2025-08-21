Los resultados mostraron que los chatbots que simularon empatía y amabilidad fueron los más eficaces en conseguir datos privados. Entre la información revelada figuraron edad, ocupación y nacionalidad, pero también detalles delicados como estado de salud , ingresos económicos y experiencias personales.

El experimento involucró a 502 participantes, quienes interactuaron con chatbots maliciosos construidos a partir de modelos de código abierto como Le Chat de Mistral y versiones de Llama de Meta . Estos sistemas fueron programados para pedir datos de forma directa , prometer beneficios falsos o usar mensajes empáticos que generaran confianza.

Un informe del King’s College de Londres encendió las alarmas sobre los riesgos de privacidad que representan los chatbots de inteligencia artificial , ya que según la investigación, estas herramientas pueden manipular emocionalmente a los usuarios para que revelen información personal sensible , sin que sean plenamente conscientes de ello.

Lea más: Google presenta sus nuevos teléfonos Pixel 10 y se burla de la IA de Apple sus cámaras

William Seymour, profesor de ciberseguridad y coautor del estudio, advirtió que existe una brecha preocupante entre lo que los usuarios creen sobre privacidad y lo que realmente comparten.

Los investigadores recomendaron implementar avisos claros sobre recopilación de datos, campañas de formación digital y regulaciones más estrictas que impidan el uso encubierto de estas técnicas de manipulación.

Con la expansión acelerada de los chatbots en servicios digitales, el estudio subraya que la confianza y la vulnerabilidad de los usuarios se han convertido en objetivos explotables, lo que plantea un desafío urgente para la seguridad y la regulación tecnológica.