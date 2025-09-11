Tecnología
11 sep 2025 , 14:27

¿Qué modelos de iPhone no recibirán la actualización a iOS 26?

Tras el lanzamiento de los nuevos modelos de iPhone, Apple ha anunciado una nueva actualización de su sistema operativo, aunque no estará disponible para todos los dispositivos.

   
    Lanzamiento de iOS 26.( Sitio oficial de Apple )
Con la llegada del iPhone 17 en todas sus versiones, la empresa de la manzana mordida también confirmó el lanzamiento de un nuevo sistema operativo iOS 26, que promete cambios significativos respecto a su predecesor, iOS 18.

Esta nueva actualización incorpora la función denominada Liquid Glass, aunque no estará disponible para todos los modelos de iPhone.

Algunos dispositivos que quedarán excluidos de esta actualización son los modelos correspondientes a la serie iPhone X, incluyendo el iPhone XR, XS y XS Max, los cuales no recibirán iOS 26 ni la función Liquid Glass. Los modelos anteriores tampoco podrán acceder a esta actualización.

Por otro lado, los iPhone 11 en todas sus versiones y los modelos más modernos sí recibirán la nueva versión del sistema operativo, cuyo despliegue comenzará de forma paulatina a partir del 15 de septiembre de 2025. Sin embargo, no todas las funciones estarán disponibles para todos los dispositivos. Por ejemplo, la herramienta Apple Intelligence solo estará habilitada en los modelos más recientes, ya que requiere un hardware lo suficientemente potente para poder ejecutarse correctamente.

Modelos a los que no llegara iOS 26

  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE de Primera generación
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5s
