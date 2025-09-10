Tecnología
¿El nuevo chip N1 del iPhone funcionará en Ecuador?

Apple presentó el iPhone Air, su modelo más delgado, con un chip propio que mejora la conectividad inalámbrica.

   
Apple sorprendió en su último evento con el lanzamiento del iPhone Air, el teléfono más delgado de su historia con tan solo 5,6 mm de grosor, y la incorporación del nuevo chip N1, presente también en los iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max. Este componente se convierte en una pieza clave dentro de la estrategia de la compañía para dejar atrás a fabricantes externos y controlar cada parte de sus dispositivos.

Lea más: WhatsApp anuncia cambios para recibir a iOS 26

El N1 es un chip de conectividad inalámbrica que gestiona WiFi 7, Bluetooth 6 y Thread, mejorando el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las conexiones. Además, refuerza funciones de iOS 26 como AirDrop o el punto de acceso personal, que ahora serán más rápidos y estables.

¿Funcionará en Ecuador?

  • WiFi 7 y Bluetooth 6 son estándares globales: Cualquier usuario en el país podrá aprovechar estas tecnologías, siempre que los dispositivos y redes con los que se conecte también sean compatibles.
  • El chip mantiene compatibilidad con redes 5G y eSIM, lo que significa que, en Ecuador, los iPhone con N1 funcionarán siempre que estén en bandas soportadas por las operadoras locales.
  • Apple ya había incorporado WiFi 7 en generaciones anteriores, pero la gran novedad es el salto a Bluetooth 6, con mayor velocidad de transferencia, menos interferencias y baja latencia, algo que sí se percibirá en el día a día.

    • Lea más: Apple lanza el iPhone 17 y estas son sus principales novedades

    Asi que el chip N1 no tendrá limitaciones técnicas en Ecuador y los usuarios podrán usarlo sin problemas, aunque el verdadero beneficio dependerá de que las redes nacionales continúen ampliando la cobertura y compatibilidad con los estándares más avanzados.

