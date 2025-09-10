¿El nuevo chip N1 del iPhone funcionará en Ecuador?

Apple sorprendió en su último evento con el lanzamiento del iPhone Air, el teléfono más delgado de su historia con tan solo 5,6 mm de grosor, y la incorporación del nuevo chip N1, presente también en los iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max. Este componente se convierte en una pieza clave dentro de la estrategia de la compañía para dejar atrás a fabricantes externos y controlar cada parte de sus dispositivos.

El N1 es un chip de conectividad inalámbrica que gestiona WiFi 7, Bluetooth 6 y Thread, mejorando el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las conexiones. Además, refuerza funciones de iOS 26 como AirDrop o el punto de acceso personal, que ahora serán más rápidos y estables.