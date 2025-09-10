¿El nuevo chip N1 del iPhone funcionará en Ecuador?

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/apple target=_blank>Apple</a> sorprendió en su último evento con el lanzamiento del iPhone Air, <b>el teléfono más delgado de su historia</b> con tan solo 5,6 mm de grosor, y la incorporación del nuevo chip N1, presente también en<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/iphone target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/whatsapp-anuncia-cambios-recibir-ios26-OJ10085496 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/iOS target=_blank></a><b></b>