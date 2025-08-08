Meta investiga posible fallo de privacidad con el nuevo mapa de Instagram

El nuevo mapa interactivo de Instagram ha generado controversia entre los usuarios tras reportes de que sus cuentas aparecen visibles en la función, a pesar de que la opción de compartir ubicación estaría desactivada por defecto. Meta, la empresa matriz de la red social, ya ha iniciado una revisión para aclarar lo sucedido.

La herramienta, similar al Snap Map de Snapchat, permite descubrir contenido basado en localización. Según la compañía, solo los usuarios que activen voluntariamente la función deberían aparecer en el mapa, y aún así pueden decidir si son visibles para todos, amigos cercanos o contactos específicos.

Lea más: OpenAI lanza GPT-5, su nuevo modelo de lenguaje con avances en razonamiento y precisión

Sin embargo, varios usuarios han asegurado que al abrir el mapa se ven a sí mismos e incluso han sido localizados por contactos, lo que contradice las políticas anunciadas.

El responsable de Instagram, Adam Mosseri, salió al paso en su cuenta de Threads explicando que la herramienta requiere una doble confirmación por parte del usuario antes de activarse. “Estamos revisando todo dos veces, pero hasta ahora parece que la mayoría de las personas están confundidas y asumen que, porque pueden verse a sí mismas en el mapa, otras personas también pueden verles”, señaló.

Lea más: ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar a los diseñadores gráficos?

Pese a ello, usuarios reportan que desactivar la ubicación tanto en Instagram como en sus dispositivos no evita que aparezcan en el mapa, por lo que algunos han optado por revocar completamente el acceso de la app a sus datos de localización a nivel de sistema operativo.

Una posible causa podría estar en las etiquetas de ubicación utilizadas en publicaciones o historias, las cuales podrían hacer que un perfil aparezca vinculado a un lugar específico, incluso si la opción de compartir ubicación está desactivada. Mosseri confirmó que las historias etiquetadas con una ubicación pueden aparecer en el mapa por 24 horas, pero aclaró que esto no implica que se comparta la ubicación en tiempo real.

Mientras tanto, Meta continúa investigando el funcionamiento del mapa para asegurar que respete los parámetros de privacidad establecidos.