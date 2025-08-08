Meta investiga posible fallo de privacidad con el nuevo mapa de Instagram

El nuevo mapa interactivo de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/instagram target=_blank>Instagram</a> <b>ha generado controversia entre los usuarios</b> tras reportes de que sus cuentas aparecen visibles en la función,<b> a pesar de que la opción de compartir ubicación</b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/meta target=_blank></a><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/redes-sociales target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Snapchat target=_blank></a><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/usuarios target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/openai-lanza-gpt-5-nuevo-modelo-avances-razonamiento-YL9904625 target=_blank></a> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Threads target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/puede-inteligencia-artificial-reemplazar-disenadores-graficos-FY9890465 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sistema target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/investigacion target=_blank></a><b></b>