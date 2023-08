Hasta ahora, la red social de microblogging de Instagram solo permitía interactuar desde la aplicación para dispositivos móviles , ya que, aunque se podía ver el feed desde la web e incluía los botones de dar Me gusta o compartir la publicación, al dar click en ellos generaba un código QR de forma automática para descargar la app en el celular.

Asimismo, el diseño de la red social en su versión web es muy similar a la interfaz de la app móvil. No obstante, hay algunos cambios, como el número de opciones de navegación -con el ícono de búsqueda, de publicación, de notificaciones y del perfil- que se sitúa en la parte superior de la página. Igualmente, para intercambiar los feeds de Siguiendo y Para ti , se deberá pulsar en un botón situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Siguiendo esta línea, se ha de tener en cuenta que la versión de Threads para web aún no incluye todas las opciones que sí están disponibles en la versión para smarthphones. Tal y como ha compartido la portavoz de Meta, Cristine Pai con The Verge, por el momento, los usuarios no pueden editar su perfil o enviar una publicación o mensajes directos de Instagram desde la web.