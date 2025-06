Google otorgará un millón de becas en IA para América Latina ya que busca cerrar la brecha de habilidades digitales

Latinoamérica se perfila como una región clave en el desarrollo y adopción de la inteligencia artificial. sabiendo eso, Google anunció la entrega de un millón de becas de formación en IA destinadas a países como Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia y Perú, con el objetivo de fortalecer las habilidades digitales y mejorar la empleabilidad.

Lisa Gevelber, vicepresidenta de Grow with Google, reveló la iniciativa durante una conversación en el espacio AI Conversation de Think with Google. “La IA ya está cambiando el mundo laboral, ya que en América Latina, un 71 % de los empleadores prefiere contratar a personas con conocimientos en inteligencia artificial, incluso si tienen menos experiencia”, aseguró.

Los beneficiarios podrán acceder a programas gratuitos como los Certificados Profesionales de Google, AI Essentials y Prompting Essentials, este último diseñado para enseñar a formular prompts eficaces, una habilidad cada vez más demandada en el mercado.

Gevelber subrayó que uno de los mayores desafíos es democratizar el acceso al conocimiento en IA. “Necesitamos soluciones accesibles que preparen a más personas para los trabajos del futuro. En Brasil, por ejemplo, hay un déficit de medio millón de profesionales en tecnología”, indicó.

La ejecutiva también destacó el rol de Grow with Google, una plataforma que ofrece cursos y recursos sin costo para estudiantes, trabajadores, emprendedores y pequeñas empresas. “La formación en IA puede marcar la diferencia en la vida de millones de personas” concluyó.