Google permitirá cambiar el nombre de usuario manteniendo el dominio Gmail

Google está comenzando a implementar una nueva opción en Gmail para permitir a los usuarios cambiar su nombre de usuario para la dirección de correo electrónico @gmail.com, que podrán seguir iniciando sesión con el usuario antiguo y nuevo, aunque deberán mantener el dominio.

Como indica la tecnológica en su página de soporte, "si la dirección de correo electrónico de la cuenta termina en @gmail.com, generalmente no se podría cambiar". Sin embargo, Google ha comenzado a implementar una opción para permitir dichas modificaciones.

Así detalló en una publicación compartida en el grupo de Telegram Google Pixel Hub, así como en una página de soporte de Google India, que indicó que en este país ya se puede cambiar el nombre de usuario de cuentas que terminen en @gmail.com.

No hay que confundir el nombre de usuario con el dominio. El primero escoge usted al crear la cuenta de Gmail, ejemplo: maria2003, mientras que el dominio solo puede cambiar si tiene la versión empresarial de Google; caso contrario, la versión gratuita por defecto es @gmail.com.

En esta nueva actualización en India mantiene la terminación.

