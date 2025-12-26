Tecnología
Google permitirá cambiar el nombre de usuario manteniendo el dominio Gmail

Se trata de una función que aún no se comienza a implementar a nivel global.

   
    Foto de muestra del correo Gmail.( Google )
Google está comenzando a implementar una nueva opción en Gmail para permitir a los usuarios cambiar su nombre de usuario para la dirección de correo electrónico @gmail.com, que podrán seguir iniciando sesión con el usuario antiguo y nuevo, aunque deberán mantener el dominio.

Como indica la tecnológica en su página de soporte, "si la dirección de correo electrónico de la cuenta termina en @gmail.com, generalmente no se podría cambiar". Sin embargo, Google ha comenzado a implementar una opción para permitir dichas modificaciones.

Así detalló en una publicación compartida en el grupo de Telegram Google Pixel Hub, así como en una página de soporte de Google India, que indicó que en este país ya se puede cambiar el nombre de usuario de cuentas que terminen en @gmail.com.

No hay que confundir el nombre de usuario con el dominio. El primero escoge usted al crear la cuenta de Gmail, ejemplo: maria2003, mientras que el dominio solo puede cambiar si tiene la versión empresarial de Google; caso contrario, la versión gratuita por defecto es @gmail.com.

En esta nueva actualización en India mantiene la terminación.

¿Si se cambia el nombre de usuario del correo Gmail, afectará los correos antiguos y/o los nuevos?

El cambio al nombre de usuario no afectará a los datos, ni el historial de mensajes y ningún otro aspecto de la cuenta.

Google también especificó que, una vez se modifique el nombre, los usuarios podrán utilizar tanto la nueva dirección como la antigua para acceder a su cuenta, ya que esta última se configurará como alias.

Con todo ello, la compañía recomendó hacer una copia de seguridad antes de efectuar algún cambio en el nombre de la dirección de correo electrónico.

El nombre de la cuenta solo se podrá cambiar un total de tres veces y, además, una vez efectuado un cambio, se deberá esperar 12 meses para volver a cambiar de nombre.

