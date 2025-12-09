Tecnología
Apple y Google trabajan en un nuevo sistema de transferencia de datos entre iOS y Android

La alianza de Apple y Google para trabajar en una transferencia de datos bidireccional está en etapas tempranas y buscan mejorar el ecosistema móvil ya existente.

   
    Teléfonos transfiriendo archivos. ( Freepik )
Un teléfono Android sí puede transferir sus datos a un Iphone y viceversa, sin embargo, el sistema existente tiene sus fallos, ya que en ocasiones los datos llegan incompletos al nuevo dispositivo.

Para facilitar la migración, Apple y Google han confirmado que 9to5Google está colaborando para trabajar en un proceso de transferencia de datos entre los dos ecosistemas más sencillo.

El proceso por el momento está en una fase de pruebas en Android Canary 2512 para todos los dispositivos Pixel, y se espera que llegue pronto a una beta para desarrolladores de iOS 26.

El objetivo de este nuevo sistema, además de simplificar la transferencia, es resolver los fallos de compatibilidad entre datos que se generan en la misma. Según las dos compañías, estará disponible durante el proceso de configuración del dispositivo.

¿Hasta el momento cómo se puede transferir los datos de un teléfono al otro?

El proceso actualmente depende de las aplicaciones Move to iOS y Android Switch.

Cuando los usuarios quieren cambiar su teléfono Android por un iPhone, pueden recurrir a la aplicación Move to iOS para migrar el contenido de su viejo dispositivo al nuevo. Para quienes dejan iPhone y se cambian a un Android, la aplicación disponible es Android Switch.

Con estas dos aplicaciones, los usuarios pueden transferir los datos guardados en sus teléfonos móviles, como las fotos y los vídeos, la agenda de contactos o el historial de la aplicación de mensajería por defecto.

