Apple y Google trabajan en un nuevo sistema de transferencia de datos entre iOS y Android

Lee más: Meta anuncia el lanzamiento de gafas de realidad mixta

Para facilitar la migración, Apple y Google han confirmado que 9to5Google está colaborando para trabajar en un proceso de transferencia de datos entre los dos ecosistemas más sencillo.

El proceso por el momento está en una fase de pruebas en Android Canary 2512 para todos los dispositivos Pixel, y se espera que llegue pronto a una beta para desarrolladores de iOS 26.

El objetivo de este nuevo sistema, además de simplificar la transferencia, es resolver los fallos de compatibilidad entre datos que se generan en la misma. Según las dos compañías, estará disponible durante el proceso de configuración del dispositivo.

Lee más: XploraOne, el celular ideal para niños sin internet ni redes sociales