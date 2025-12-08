Tecnología
08 dic 2025 , 11:24

“Feliz Navidad”: el mensaje que dio origen a los mensajes SMS hace 33 años

El primer SMS fue un mensaje navideño enviado desde una computadora.

   
    “Feliz Navidad”, el mensaje que dio origen al SMS.( RRSS )
A comienzos de la década de los noventa, un experimento tecnológico realizado dentro de una compañía británica daría paso a uno de los cambios más importantes en la comunicación móvil.

Fue cuando el 3 de diciembre de 1992 quedó registrado como la fecha en que se envió el primer mensaje de texto de la historia.

Desde la red de Vodafone, el joven ingeniero Neil Papworth redactó un breve saludo navideño y lo transmitió a través de una computadora: "Feliz Navidad".

El destinatario, Richard Jarvis, recibió el mensaje en un teléfono móvil que estaba diseñado únicamente para hacer llamadas.

A partir de ese hecho, la industria comenzó a moverse rápidamente. Meses después, varios fabricantes de dispositivos incorporaron la opción de escribir y enviar mensajes desde los propios teléfonos.

Ese cambio permitió que el SMS se transformara en una herramienta cotidiana, primero en Europa y luego en otros mercados, estableciendo una nueva forma de comunicación breve y directa.

