La privacidad en la era digital es más vulnerable que nunca, y las aplicaciones de mensajería como WhatsApp utilizada por más de 2.000 millones de personas en el mundo no están fuera de riesgos. En los últimos años, se han reportado numerosos casos de usuarios que descubren que su cuenta ha sido abierta en otro dispositivo sin su consentimiento.

Existen varios motivos por los cuales puedes caer en cuenta que tu cuenta de whatsapp está siendo hackeada mensajes que no has abierto chats que aparecen archivados de forma repentina, sesiones activas en dispositivos que no reconoces, desconexión de tu cuenta y notificación de inicio de sesión que no realizaste.