¿WhatsApp lleno? Te mostramos cómo liberar espacio sin perder tus chats más valiosos

Copia de seguridad en la nube : Para no perder tus conversaciones importantes, realiza una copia de seguridad en Google Drive (Android) o iCloud (iOS). Ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad para configurar respaldos automáticos.

Ve a Ajustes > Chats > Papelera (disponible solo si has eliminado archivos recientemente).

Si tienes chats que no necesitas ver todo el tiempo, pero no quieres eliminarlos, puedes archivarlos. Simplemente, mantén presionado el chat y selecciona Archivar. Así, no perderás información, pero se despejará tu pantalla principal.

Limpiar la caché de WhatsApp: WhatsApp guarda archivos temporales en la caché que pueden ocupar mucho espacio. Puedes eliminarlos sin borrar tus mensajes. Para hacerlo, ve a Ajustes > Almacenamiento y datos > Uso de almacenamiento y selecciona Limpiar caché.

WhatsApp continúa mejorando sus herramientas para ayudarte a gestionar el espacio en tu teléfono sin perder datos importantes. Con las opciones actualizadas como la papelera, la limpieza de la caché y las copias de seguridad en la nube, puedes mantener tu WhatsApp organizado y optimizado, toda esta información la puedes encontrar en la página web oficial de whatsapp con el vínculo a continuación: página web oficial de Whatsapp.