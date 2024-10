¿Dolor de cuello? El uso excesivo de celular y computadora podría ser el culpable

En la actualidad, los dispositivos digitales se han vuelto esenciales en la vida cotidiana, transformando por completo nuestras rutinas. Desde el momento en que despertamos, es común revisar inmediatamente el celular o la computadora, y el uso frecuente de estos aparatos puede tener un impacto negativo en el cuerpo, provocando problemas posturales y lesiones.

Lea: Este hábito diario podría ayudarte a eliminar el dolor de espalda para siempre

De acuerdo con un artículo de Infobae, las posturas incorrectas que adoptamos frente a las pantallas no solo generan dolor en el cuello y la espalda, sino que también aumentan el riesgo de sufrir lesiones graves a largo plazo. Uno de los problemas más frecuentes es el llamado “cuello tecnológico”, un término que ha ganado popularidad en varios países para describir una afección derivada del uso prolongado de computadoras, celulares o tablets con una mala postura.

La doctora Pérez Sevilla explica que esta lesión ocurre cuando la cabeza se inclina hacia adelante para ver las pantallas y se mantiene en esa posición de manera inconsciente. Esta postura genera una sobrecarga muscular en el cuello y los hombros, lo que puede provocar la aparición de una curvatura o “joroba” en la parte superior de la espalda.

Lea: Los poderosos beneficios del té de cúrcuma y pimienta negra que debes conocer

El fisioterapeuta británico Maxine Valensky, en una entrevista con The Telegraph, señala que estas malas posturas no solo afectan los músculos, sino también las articulaciones, generando una serie de problemas que pueden empeorar con el tiempo si no se corrigen.

Los expertos coinciden en que mejorar la postura es clave para prevenir esta afección. Valensky recomienda que la espalda descanse en una silla con soporte en forma de “S”, con los pies firmemente apoyados en el suelo y los codos formando un ángulo de 90 grados. Además, sugiere que la pantalla debe estar alineada con el tercio superior de los ojos, lo que evita la necesidad de inclinar el cuello hacia adelante.

Por su parte, NorthEast Spine and Sports Medicine aconseja usar soportes para los dispositivos, de manera que se ubiquen a una altura adecuada que evite forzar el cuello. También subrayan la importancia de no inclinar la cabeza hacia adelante cuando se utiliza el celular mientras se está acostado de lado en la cama.

Lea: El abrazo de la mariposa: una técnica que puede calmar la ansiedad