Bueno para el cuerpo

Efectos sobre el cerebro

Un antidepresivo efectivo

"No quería seguir adelante. La vida era demasiado difícil", comenta Heather Mason, fundadora de la escuela de formación en terapia de yoga The Minded Institute.

"Sentí que se hacían muchas afirmaciones (sobre el yoga) que no tenían ninguna evidencia fundamentada. Y cuando has estado desesperanzado durante la mayor parte de tu vida, no quieres que te vendan algo que podría funcionar", dice.

"(El yoga) se comercializa para mujeres jóvenes, blancas y delgadas. Si no te ves reflejada en esta práctica, es posible que pienses que no es para ti", agrega.

Nuevos hallgazos

"Cuando tenía unos 11 años me dieron un puñado de Prozac y me sometí a una terapia cognitiva conductual. Nada funcionó", relata.

"A mediados de la adolescencia, ya tenía tendencias suicidas. Me sentía más destrozada porque el tratamiento no estaba funcionando. Pensaba: si esto se supone que tiene que funcionar y no funciona, entonces hay algo que está mal en mí y no hay forma de que pueda arreglarme nunca", confiesa.