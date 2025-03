⁠Las mujeres leen la mente mejor que los hombres, según un estudio

Un estudio internacional, el más grande hasta la fecha en su área, ha encontrado que las mujeres tienen una mayor habilidad que los hombres para ponerse en el lugar de los demás y entender sus pensamientos y sentimientos. Este hallazgo proviene de una prueba ampliamente utilizada para medir la “teoría de la mente” o empatía cognitiva, conocida como el test de “Lectura de la mente en los ojos”.

Lea: El ejercicio intenso puede reducir la mielina en el cerebro, según un estudio

El estudio, liderado por un equipo multidisciplinario de investigadores de la Universidad de Cambridge y con colaboradores en las universidades de Bar-Ilan, Harvard, Washington, Haifa y de la IMT Lucca, incluyó a más de 300 000 participantes de 57 países. Los resultados, publicados en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences, revelaron que las mujeres, en promedio, obtuvieron puntuaciones significativamente más altas que los hombres en la prueba.

En 36 de los 57 países analizados, las mujeres superaron a los hombres, mientras que en 21 países los resultados fueron similares entre ambos géneros. No se encontró ningún país en el que los hombres superaran a las mujeres en la prueba.

El test de “Lectura de la mente en los ojos” pide a los participantes que miren fotografías y elijan la palabra que mejor describa lo que esa persona podría estar pensando o sintiendo. Esta prueba mide la capacidad de la teoría de la mente, un componente de la empatía cognitiva, que permite a los seres humanos entender y anticipar el comportamiento de los demás.

Le puede interesar: Cuáles son los nutrientes clave para cuidar nuestros huesos (y por qué no basta con el calcio)

Los resultados muestran que, independientemente del país, idioma o edad, las mujeres tienen una mayor habilidad para interpretar las expresiones faciales de los demás explicó la Dra. Carrie Allison, directora de Investigación Aplicada del Centro de Investigación del Autismo de la Universidad de Cambridge y miembro del equipo investigador.

Por otro lado, el profesor Simon Baron-Cohen, director del Centro de Investigación del Autismo de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio, señal que los hallazgos de este estudio abren nuevas líneas de investigación sobre las diferencias de género en la empatía cognitiva. Aunque los resultados reflejan una tendencia general, se plantean nuevas preguntas sobre los factores sociales y biológicos que podrían influir en esta diferencia.