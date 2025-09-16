Cinco claves para detener el estrés e insomnio en adolescentes

Los datos preocupan, ya que en Noruega, el 26 % de los estudiantes de secundaria inferior y el 36 % de los de secundaria superior reconocen sentirse estresados cada día . A nivel global, la OMS ya califica al estrés como la epidemia del siglo XXI y advierte que en 2030 será la principal causa de bajas laborales.

El estrés y los trastornos del sueño se han convertido en problemas cada vez más frecuentes entre adolescentes en todo el mundo . Según la Norwegian University of Science and Technology, el uso excesivo de pantallas y el estilo de vida sedentario están directamente ligados al aumento del insomnio , la fatiga y la dependencia de medicamentos en la juventud.

Los adolescentes duermen entre 1, 5 y 2 horas menos de lo recomendado. Lo ideal son entre 8 y 10 horas, pero las redes sociales y la tecnología digital alteran los horarios y dificultan la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

Esta falta de descanso se traduce en mayor irritabilidad, problemas de concentración y agotamiento constante. Además, en la última década, el uso de medicamentos para el TDAH en jóvenes noruegos creció un 170 %, reflejo del impacto en la salud mental.

La NTNU y otros estudios internacionales coinciden en que el contacto con la naturaleza es una de las medidas más efectivas para mejorar el descanso, reducir el estrés y fortalecer el sistema inmunológico. Experiencias como el baño de bosque han demostrado aumentar la actividad de células que protegen contra virus y cáncer.

Pasar tiempo al aire libre también disminuye las hormonas del estrés y eleva la calidad del sueño. Sin embargo, la vida moderna lleva a niños y adolescentes a permanecer hasta el 90 % del tiempo en interiores, rodeados de pantallas y luz artificial.

Estas son las 6 recomendaciones de expertos: