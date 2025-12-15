Salud y Belleza
15 dic 2025 , 15:52

Hombres optan por intervenciones poco seguras para agrandar el miembro viril en Ecuador

Las intervenciones para agrandar el aparato reproductor masculino han aumentado, pero en muchos casos se desconocen los riesgos de este tipo de procedimientos.

   
  • Hombres optan por intervenciones poco seguras para agrandar el miembro viril en Ecuador
    Foto referencial a inyecciones de ácido hialurónico. ( Pixabay )
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La inseguridad sobre el tamaño del pene en los hombres no es un temor aislado. Al menos el 45 % considera que su órgano genital no es lo suficientemente grande, según las Guías de Salud Sexual y Reproductiva de Europa.

Estas mismas guías establecen medidas promedio. El pene en estado flácido mide entre ocho y nueve centímetros, mientras que en erección alcanza entre 13 y 14 centímetros.

LEA: El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública refuerza la vigilancia epidemiológica por la gripe H3N2

Pese a encontrarse dentro del promedio, hay hombres que experimentan culpa y vergüenza, asociadas según especialistas a distorsiones generadas por el consumo de pornografía, cada vez más frecuente entre el público masculino. Este contenido suele mostrar tamaños desproporcionados y refuerza una cultura machista que vincula el placer exclusivamente con el tamaño.

Abigaíl Calahorrano, psicóloga y sexóloga, señala que estas inseguridades están relacionadas con problemas de comunicación y percepción corporal, más que con una condición médica real.

Aumento de procedimientos para agrandar el aparato reproductor

Una de las técnicas que se promociona en redes sociales es la inyección de ácido hialurónico entre la piel y los cuerpos cavernosos.

LEA: El riesgo de suicidio aumenta en época navideña a escala mundial: ¿qué pasa en Ecuador?

Los especialistas señalan que estos procedimientos podrían ayudar a un porcentaje reducido de hombres con pene embutido o micropene, pero advierten que deben realizarse únicamente en centros autorizados. Indican que cada vez atienden a más pacientes con complicaciones derivadas de malos tratamientos.

Francisco Coronel, urólogo del Hospital Metropolitano, advierte que estos procedimientos pueden generar complicaciones como hematomas, lesiones y dolor.

Los urólogos han atendido emergencias por el uso de parafinas y siliconas, sustancias contraproducentes y peligrosas para este tipo de procedimientos estéticos.

LEA: Un hombre con esquizofrenia cobra el bono, compra dos cuchillos y apuñala a una joven de 15 años en Guayaquil

El especialista también señala que no tiene conocimiento de un uso clínico regular del ácido hialurónico para este tipo de intervenciones.

Los expertos recomiendan que antes de cualquier procedimiento se acuda a una consulta psicológica, ya que muchas inseguridades no se corrigen con cirugías, sino con terapia especializada.

Temas
salud mental
pornografía
Ayuda psicológica
cirugías
ácido hialirónico
pene
Ecuador
Noticias
Recomendadas