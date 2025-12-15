Hombres optan por intervenciones poco seguras para agrandar el miembro viril en Ecuador

La inseguridad sobre el tamaño del pene en los hombres no es un temor aislado. Al menos el 45 % considera que su órgano genital no es lo suficientemente grande, según las Guías de Salud Sexual y Reproductiva de Europa.

Estas mismas guías establecen medidas promedio. El pene en estado flácido mide entre ocho y nueve centímetros, mientras que en erección alcanza entre 13 y 14 centímetros.

Pese a encontrarse dentro del promedio, hay hombres que experimentan culpa y vergüenza, asociadas según especialistas a distorsiones generadas por el consumo de pornografía, cada vez más frecuente entre el público masculino. Este contenido suele mostrar tamaños desproporcionados y refuerza una cultura machista que vincula el placer exclusivamente con el tamaño.

Abigaíl Calahorrano, psicóloga y sexóloga, señala que estas inseguridades están relacionadas con problemas de comunicación y percepción corporal, más que con una condición médica real.