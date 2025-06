Enfermedades como la diabetes tipo 2, obesidad, caries, hígado graso e incluso depresión están relacionados con el consumo excesivo de azúcar.

Según expertos en nutrición aseguran que los efectos son notables incluso en una semana. Aunque puede haber síntomas de abstinencia, el cuerpo empieza a agradecerlo casi de inmediato.

Un estudio publicado en The Journal of the American Medical Association mostró que niños que eliminaron el azúcar añadido durante solo 9 días redujeron significativamente sus niveles de triglicéridos y glucosa en sangre, sin modificar calorías ni actividad física.