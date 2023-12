Mika Takishima se convirtió en la entrenadora más longeva del mundo, descubrió el fitness a los 65 años, empujada por un comentario casual de su marido: “No es que estuviera rellenita, es que mi talla de pantalón era el doble que ahora. Yo me negaba a reconocer que había engordado, pero cuando un día mi marido me lo hizo notar, pensé que no iba por buen camino y me apunté al gimnasio”.

Fue así como Takimika, un ama de casa que nunca realizó ejercicios, se enamoró del fitness desde el primer momento y adelgazó 15 kilos en cinco años.

Su método conocido como Takimika para evitar el envejecimiento realmente funciona y fue avalado por la Universidad de Harvard. Su vitalidad y felicidad son prueba de ello.

Antes de convertirse en un fenómeno de masas en Japón, Mika, se enamoró del yoga y el fitness. Su libro detalla ejercicios que pueden practicar personas de cualquier edad o condición física, destacando la importancia de la regularidad en la rutina.

La japonesa propone cuatro ejercicios básicos para mantenerse en forma y que todo el mundo puede hacer cómodamente: