Un pequeño estudio español, presentado en el 31 World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) celebrado en Viena (Austria), observa diferencias en la calidad del semen de los hombres españoles en función de la localización geográfica en la que residen.

Lea: El modelo de embrión que los científicos lograron crear sin óvulos, esperma o útero

Esta investigación ha analizado un total de 872 muestras de varones, en 11 centros de reproducción asistida de España (Alicante, Madrid, Lérida, Almería, Málaga, Valencia, Zaragoza, Murcia, Granada, Cádiz y Asturias), que acudieron a realizar un análisis de semen para un estudio de fertilidad que incluía: volumen, concentración espermática y movilidad total y activa.

La media de edad de los pacientes fue de 38 años. No existieron diferencias significativas respecto a la edad entre los diferentes centros. Para hacer más fácil la comparación se usó el valor (TEM): volumen x concentración de espermatozoides x porcentaje de movilidad, para compararlo entre grupos.