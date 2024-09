¿Aún se puede comer el jamón si está baboso?

No es recomendable consumir jamón baboso si además de la textura presenta cambios en el color y aroma. Ya que pueden ser señales de que ha empezado a dañarse y el enjuagarlo no eliminará esas bacterias y por lo mismo, no debe consumirse, porque podría provocar infecciones gastrointestinales graves.

Sin embargo, si se insiste en consumirlo y si tras lavarlo desaparece el mal olor y viscosidad (y no hay ningún cambio en la textura y el color) lo más probable es que no le cause ningún daño. Ya que las bacterias acido lácticas son inofensivas y se usan ampliamente en la fermentación de yogures, salami, etc.

Para mantener los embutidos frescos se recomienda conservarlos en temperaturas de 0-2°C y consumirlos en máximo una semana que es el tiempo máximo que dura en refrigeración.