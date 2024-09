Estos son los cuatro alimentos que no debes recalentar porque afectan tu salud

Si tienes alimentos que has guardado en el refrigerador y quieres calentarlos para consumirlas después, el portal de salud Mayo Clinic recomienda calentarlas en un horno microondas a aproximadamente 74 °C. No es recomendable calentar los alimentos en la cocina porque puede que no se alcance la temperatura indicada para matar a las bacterias.

