¿Naturaleza o IA? El video de una ardilla vuela encima de un aire acondicionado

Un video que circula en redes sociales ha sorprendido a miles de internautas, ya que una ardilla, aparentemente, descubre que puede volar al colocarse sobre un aire acondicionado. La grabación rápidamente se hizo viral, aunque algunos usuarios han puesto en duda su autenticidad y aseguran que podría tratarse de un montaje hecho con inteligencia artificial.

Más allá del debate, el fenómeno despertó el interés por conocer cuántos tipos de ardillas existen en el mundo y cuáles son sus características. Estos pequeños roedores, que despiertan simpatía en la cultura popular y el cine de animación, cuentan con habilidades únicas, como su gran agilidad para trepar árboles y una dieta omnívora que incluye frutas, semillas, insectos y hasta huevos de aves.

