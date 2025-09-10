Redes
10 sep 2025 , 08:30

¿Naturaleza o IA? El video de una ardilla vuela encima de un aire acondicionado

Muchos usuarios sospechan que el video es creado con inteligencia artificial, mientras crece la curiosidad por conocer más sobre estas peculiares especies.

   
  • ¿Naturaleza o IA? El video de una ardilla vuela encima de un aire acondicionado
    Ardilla que vuela ( Internet )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un video que circula en redes sociales ha sorprendido a miles de internautas, ya que una ardilla, aparentemente, descubre que puede volar al colocarse sobre un aire acondicionado. La grabación rápidamente se hizo viral, aunque algunos usuarios han puesto en duda su autenticidad y aseguran que podría tratarse de un montaje hecho con inteligencia artificial.

Más allá del debate, el fenómeno despertó el interés por conocer cuántos tipos de ardillas existen en el mundo y cuáles son sus características. Estos pequeños roedores, que despiertan simpatía en la cultura popular y el cine de animación, cuentan con habilidades únicas, como su gran agilidad para trepar árboles y una dieta omnívora que incluye frutas, semillas, insectos y hasta huevos de aves.

Lea más: Joven paracaidista deja caer por error su teléfono a 2000 metros de altura y lo encuentra intacto

Lea más: TikTok añade notas de voz, fotos y videos a sus mensajes directos

Entre las especies más reconocidas está la ardilla roja europea o Sciurus vulgaris, habitual en los bosques de Europa y Asia, y la ardilla gris oriental o Sciurus carolinensis, originaria de América del Norte. También sobresale la ardilla voladora del sur, Glaucomys volans, que utiliza un repliegue de piel a los lados de su cuerpo para planear entre árboles, y la llamativa ardilla de Prevost, Callosciurus prevostii, de pelaje tricolor propia del sudeste asiático.

En América, otras especies populares son la ardilla listada, Tamias striatus y la ardilla de Corea, Tamias sibiricus, ambas reconocibles por las franjas en su pelaje y su capacidad de adaptarse a zonas urbanas.

Aunque su esperanza de vida en libertad varía entre 3 y 8 años, muchas ardillas pueden alcanzar más de una década en cautiverio, lo que las convierte en una de las especies de roedores más longevas.

Lo cierto es que, ya sea planeando entre los árboles o protagonizando virales en internet, las ardillas continúan conquistando la simpatía de millones de personas alrededor del mundo.

Temas
redes sociales
viral
animales bebés
Internacional
video
Mundo
Noticias
Recomendadas