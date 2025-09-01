Redes
TikTok añade notas de voz, fotos y videos a sus mensajes directos

La red social permitirá enviar audios de hasta 60 segundos y compartir hasta nueve imágenes o clips en los chats.

   
TikTok ampliará sus funciones de mensajería instantánea con nuevas herramientas que permiten a los usuarios enviar notas de voz, imágenes y videos a través de los mensajes directos.

Según la compañía, propiedad de ByteDance, el objetivo es mejorar la experiencia dentro de la aplicación y convertirla en un espacio no solo de entretenimiento, sino también de comunicación, al estilo de lo que ya ofrecen Instagram o X.

Las notas de voz tendrán una duración máxima de 60 segundos y los usuarios podrán compartir hasta nueve imágenes o videos en chats individuales o grupales, ya sea capturando contenido directamente desde la cámara del teléfono o seleccionándolo desde la galería. Además, se podrán editar antes de enviarlos.

Mensajes de voz
Mensajes de voz ( Internet )

Como medida de seguridad, TikTok ha aclarado que no se podrán compartir fotos ni videos personales cuando se trate del primer mensaje en una conversación. Asimismo, la plataforma recordó la importancia de proteger la privacidad y no enviar material sensible.

La red social también cuenta con sistemas automatizados para detectar y bloquear imágenes con desnudos en cuentas de adolescentes de entre 16 y 18 años. Esta opción de bloqueo también puede activarse en las cuentas de usuarios adultos.

Las nuevas funciones comenzarán a implementarse en las próximas semanas, según confirmó la compañía a TechCrunch.

