TikTok añade notas de voz, fotos y videos a sus mensajes directos

TikTok ampliará sus funciones de mensajería instantánea con nuevas herramientas que permiten a los usuarios enviar notas de voz, imágenes y videos a través de los mensajes directos.

Según la compañía, propiedad de ByteDance, el objetivo es mejorar la experiencia dentro de la aplicación y convertirla en un espacio no solo de entretenimiento, sino también de comunicación, al estilo de lo que ya ofrecen Instagram o X.

Las notas de voz tendrán una duración máxima de 60 segundos y los usuarios podrán compartir hasta nueve imágenes o videos en chats individuales o grupales, ya sea capturando contenido directamente desde la cámara del teléfono o seleccionándolo desde la galería. Además, se podrán editar antes de enviarlos.

