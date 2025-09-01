TikTok añade notas de voz, fotos y videos a sus mensajes directos

Según la compañía, propiedad de ByteDance,<b> el objetivo es mejorar la experiencia dentro de la aplicación</b> y convertirla en un espacio no solo de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/entretenimiento target=_blank>entretenimiento</a>, sino también de comunicación, <b>al estilo</b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/influencer-escala-muro-fronterizo-negro-trump-pone-duda-efectividad-IC10031955 target=_blank></a>