Habla el fotógrafo: La verdadera historia del pez diablo negro encontrado en Tenerife

David Jara, el fotógrafo marino que capturó imágenes del pez diablo negro encontrado en Tenerife, compartió un video en TikTok (@jara.natura) para aclarar la historia detrás del pez encontrado en Tenerife.

Este encuentro se produjo el pasado 26 de enero cerca de la costa de Playa San Juan, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora a plena luz del día y casi en la superficie, lo que resulta un fenómeno aislado.

La ONG Condrik Tenerife, que lo encontró, estaba realizando una expedición sobre tiburones pelágicos cuando avistaron el pez. Tras verificar que el animal había muerto, lo recogieron y lo trasladaron al Museo de la Naturaleza y Arqueología (Muna).

En el video, Jara destaca que el pez no medía más de seis centímetros y que "en ningún momento nos atacó o hizo el amago de atacarnos" además se trataba de una hembra. Esto se debe a que los machos no pasan de dos o tres centímetros de largo y no disponen de la antena tan característica con la bioluminiscencia en la punta.

El fotógrafo también se refiere a las hipótesis que surgieron en internet sobre el motivo por el que el pez estaba en la superficie, y considera que algunas de ellas, como la del cambio climático o la llegada del apocalipsis, son “pretenciosas” y “surrealistas”, para el fotógrafo lo más probable es que “el animal estuviera enfermo, que el animal hubiese sido arrastrado por una corriente ascendente o que estuviera huyendo de algún depredador".

Incluso, agregó que para algunos investigadores la diabla negra "podría haber ingerido algún pez que, en el momento de la digestión en su vejiga natatoria, los gases que se producen podrían haberle hecho ascender hasta la superficie".