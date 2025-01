Usuarios reportaron la caída de X, antes conocida como Twitter

Este domingo 12 de enero usuarios en redes sociales reportaron la caída de X, red social liderada por Elon Musk, reconocida en el pasado como Twitter. En la propia plataforma, diversos usuarios notificaron al respecto, consultando a otros si les ocurría lo mismo.

"¿Amigas se cayó Twitter verdad?, no me sirven las respuestas", "Se cayó Twitter, que increíble", "Me disculpo con mi internet, porque aparentemente se cayó Twitter y yo culpándolos", dicen algunos de los mensajes más recientes al respecto.