Joan Alvares, redactor publicitario y Director Creativo español, tiene una trayectoria destacada en el mundo de la publicidad. Él empezó como periodista, pero después ejerció su profesión como publicitario, trabajando en reconocidas marcas como Converse, Lacoste, Beefeater, Nike, FC Barcelona, Cabify, Pepsi, Spotify, entre otras. En una entrevista en exclusiva con Ecuavisa Digital, Joan habló sobre la creación de la marca comercial P*tosModernos en conjunto con Jorge Sandúa. Este colectivo creativo ha realizado campañas publicitarias para distintas marcas reconocidas, consiguiendo que por medio del humor se vuelvan virales a nivel global.

¿Cómo nació la idea de los P*tosModernos y el nombre?

Los P*tosModernos es un nombre prestado de un grafitero anónimo, que no ha aparecido, mi socio Jorge lo vio hace unos años en una zona de Barcelona. Esta expresión le hizo gracia y empezó a hacer camisetas que no llevaron a más que un poco con el fin de diversión, no con el fin de ocio. Años después, conociéndonos con Jorge, salió la idea de hacer un calendario que fue el "P*to calendario", eso generó un tsunami de viralización.

¿Hay un proceso para que surjan todas las ideas creativas y se vuelvan virales?

No tenemos como tales procesos, a mí particularmente me funciona mucho andar en la oficina. Lo que hago es ejecutar y materializar cosas que he pensado, pero lo que me funciona es leer. Cuando estoy caminando se conectan dos ideas, surge un concepto y de pronto se hace match, no una estrategia o una idea.

Joan Alvares en Ecuavisa Quito ( )

¿Cuál es su fuente de ingresos dado que tienen un equipo diverso y distintas actividades?

La principal fuente de ingresos es la publicidad, son las campañas que hacemos para otras marcas, pero queremos que no sea así siempre. Deseamos que la parte del producto de ingreso pasivo de ventas, pues vaya creciendo porque al final tenemos una audiencia propia a la que aparte de ofrecerle campañas, también le podemos brindar productos.

¿Cómo fue el proceso de migración de periodista al mundo de la publicidad y empresarial?

Yo estudié periodismo, pero no implica que sea periodista y le tengo mucho respeto a la profesión. Creo que ser periodista no se hace, se aprende haciéndolo y ejerciéndolo, por lo tanto, yo no me considero profesional de esta carrera.

Joan Alvares en Ecuavisa Quito ( )

Los P*tosModernos en la capital de Ecuador