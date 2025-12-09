Redes
09 dic 2025 , 17:46

TikTok presenta un Feed Compartido para mejorar la conexión con amigos y familiares

TikTok lanza las colecciones compartidas para ver el mismo contenido con otros usuarios en un mismo feed.

   
    Nuevo Feed Compartido en TikTok.( TIKTOK )
La nueva función lanzada por TikTok, Feed Compartido, permite que amigos y familiares vean el mismo contenido de la plataforma en un mismo espacio basado en intereses comunes.

La red social propiedad de ByteDance está implementando nuevas formas de conectar y ponerse al día con usuarios afines, amigos y familia, de manera que puedan descubrir contenido basado en sus mismos gustos e intereses de forma conjunta.

En este sentido, TikTok ha presentado un nuevo Feed Compartido, una opción que permite que varias personas puedan ver el mismo contenido de la red social en un mismo espacio, concretamente, una selección de 15 vídeos que se mostrarán en su chat privado de mensajes directos.

¿cómo funciona el feed compartido?

Como ha explicado en un comunicado en su blog, el contenido del Feed Compartido estará basado en los gustos comunes de los usuarios que acepten la invitación para formar parte del feed, en base a lo que ven y comentan en la red social, desde vídeos de deportes hasta actividades navideñas o los contenidos de creadores de contenido comunes.

Así, la compañía ha especificado que cada Feed Compartido es exclusivo para quienes están dentro del chat y que los usuarios pueden enviar mensajes, comentar y dar me gusta a los vídeos. Una vez todos los usuarios hayan visualizado los vídeos del feed, cada miembro podrá acceder a las métricas, incluyendo los vídeos que gustaron a todos los usuarios en el historial de me gusta.

Los Feeds Compartidos se implementarán globalmente en los próximos meses y TikTok ha detallado que no es necesario aceptar la invitación, así como que cada persona puede abandonar en cualquier momento.

Colecciones compartidas

Siguiendo esta línea, TikTok también ha lanzado las Colecciones Compartidas, una nueva forma de compartir y organizar el contenido en la red social, en un solo espacio con amigos o familiares, basado en las colecciones personales ya disponibles en la plataforma.

Actualmente, los usuarios pueden guardar determinado contenido de la red social en sus colecciones para almacenarlo de forma ordenada, por ejemplo, haciendo una lista de lectura, restaurantes locales o productos que comprar.

Ahora, con esta nueva función, los usuarios podrán hacer lo mismo de forma conjunta con amigos y familiares, guardando el contenido en Colecciones Compartidas, ya sea inspiración para un proyecto de decoración de interiores o consejos para una nueva habilidad que se esté aprendiendo con un amigo.

Para crear una Colección Compartida con otra persona, los usuarios deberán seguirse mutuamente.

Además de todo ello, TikTok ha lanzado tarjetas de felicitación navideñas dentro de las opciones de mensajería de los mensajes directos. Estas tarjetas se abrirán con una animación festiva y el mensaje escrito por los usuarios.

