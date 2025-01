Un momento de terror se vivió durante una transmisión en vivo en YouTube cuando el rapero estadounidense 2 Low se disparó accidentalmente en el pantalón, el incidente ocurrió mientras el artista de 46 años era entrevistado en el programa One on One with Mike D, y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Lea también: Qué le pasó a Hawái, la historia real detrás del nuevo éxito de Bad Bunny

Según se observa en las imágenes, 2 Low estaba hablando sobre su carrera cuando introdujo su mano en el bolsillo donde llevaba un arma. Inesperadamente, se escuchó un disparo que dejó atónito al presentador y al equipo de producción. Afortunadamente, la bala no impactó a nadie y solo causó un orificio en el pantalón del rapero.