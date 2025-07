Recopilación de memes que ha dejado la pareja de infieles en el concierto de Coldplay

Los memes tras el polémico e incómodo momento vivido durante un concierto de Coldplay no se hicieron esperar. Todo comenzó cuando una kiss cam del evento captó a un hombre abrazando de forma cariñosa a una mujer que, según los usuarios en redes, no sería su pareja oficial. El video rápidamente se viralizó y provocó una ola de reacciones entre los internautas, quienes bautizaron el incidente como “la infidelidad del concierto”.

LEA: ¿Quiénes son Andy Byron y Kristin Cabot? La pareja captada en plena infidelidad por Coldplay

En cuestión de horas, las plataformas digitales se saturaron con publicaciones, comentarios sarcásticos y cientos de memes que hacían referencia al momento y a cómo la tecnología, una vez más, había dejado en evidencia a una pareja en pleno evento masivo. Muchos usuarios compararon el hecho con escenas de telenovelas y hasta lo utilizaron para reflexionar con humor sobre la fidelidad en tiempos de cámaras en todos lados.

LEA: Swing Original Monks, 15 años haciendo música desde Absurdistán

Hasta ahora, los involucrados no se han pronunciado públicamente, pero eso no ha impedido que el tema siga ganando fuerza en redes sociales. Los memes continúan acumulando miles de me gusta, compartidos y comentarios, convirtiendo este episodio en uno de los más virales de la semana.