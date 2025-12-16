Redes
16 dic 2025 , 15:46

Instagram: ahora podrás ver reels en el televisor junto a tus amigos

Instagram planea ampliar esta opción de ver reels en televisión para otros países, por el momento se encuentra en fase de prueba.

   
  • Instagram: ahora podrás ver reels en el televisor junto a tus amigos
    Instagram TV( META )
Fuente:
Europapress
user placeholder

Europapress
Canal WhatsApp
Newsletter

La red social Instagram de Meta, lanzó una nueva aplicación para Fire TV, en la que podrás visualizar los reels en la pantalla del televisor, la finalidad de esta nueva app es poder compartir contenido que habitualmente lo puedes ver en tu dispositivo móvil con amigos y familiares.

Lea: Un pulpo se vuelve viral tras aprender a tocar el piano

Instagram para TV es una nueva aplicación que busca incentivar el visionado de vídeos cortos en una pantalla más grande y con amigos, como una alternativa a la experiencia individual en la pantalla del móvil.

Está disponible por el momento solo para Fire TV de Amazon, en una prueba que Meta ha iniciado en Estados Unidos este martes 16 de diciembre de 2025, como informa en un comunicado compartido en su blog de noticias. La intención es llevarlo a más mercados en un futuro.

Lea: ¿Cuáles son las cinco formas de violencia digital más comunes? (y cómo protegerse)

¿Cómo funcionará la visualización de los reels en TV?

En un primer momento, los usuarios verán que los reels aparecen agrupados por canales según sus intereses, y cuando quieran uno en concreto, este se reproducirá automáticamente y con sonido.

Esta aplicación se puede descargar directamente de la App Store de Amazon. Los usuarios pueden vincular hasta cinco cuentas diferentes de Instagram, e incluso crear en el momento una cuenta separada solo para usar en Instagram para TV.

Lea más: EE. UU. evalúa exigir el historial de redes sociales de los últimos cinco años a visitantes extranjeros

La compañía pretende ampliar también las funciones que ofrece, entre las que cita usar el smartphone como si fuera un mando a distancia para navegar por la interfaz, compartir los feeds con amigos y facilitar la forma de ponerse al día con los creadores de contenido favoritos.

Desde Instagram han subrayado que al tratarse de una experiencia grupal y familiar, los reels que se muestran en la prueba tienen todos una clasificación PG-13, la misma que guía los contenidos de las cuentas para adolescentes. Asimismo, se mantienen las limitaciones y los controles parentales para los adolescentes.

Lea también: Los desafíos que enfrenta Australia para implementar la prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales

Temas
redes sociales
Instagram
Familia
amigos
actualización
televisor
reels
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas