Instagram: ahora podrás ver reels en el televisor junto a tus amigos

Está disponible por el momento solo para Fire TV de Amazon , en una prueba que Meta ha iniciado en Estados Unidos este martes 16 de diciembre de 2025 , como informa en un comunicado compartido en su blog de noticias. La intención es llevarlo a más mercados en un futuro .

Instagram para TV es una nueva aplicación que busca incentivar el visionado de vídeos cortos en una pantalla más grande y con amigos, como una alternativa a la experiencia individual en la pantalla del móvil.

La red social Instagram de Meta, lanzó una nueva aplicación para Fire TV , en la que podrás visualizar los reels en la pantalla del televisor , la finalidad de esta nueva app es poder compartir contenido que habitualmente lo puedes ver en tu dispositivo móvil con amigos y familiares .

En un primer momento, los usuarios verán que los reels aparecen agrupados por canales según sus intereses, y cuando quieran uno en concreto, este se reproducirá automáticamente y con sonido.

Esta aplicación se puede descargar directamente de la App Store de Amazon. Los usuarios pueden vincular hasta cinco cuentas diferentes de Instagram, e incluso crear en el momento una cuenta separada solo para usar en Instagram para TV.

Lea más: EE. UU. evalúa exigir el historial de redes sociales de los últimos cinco años a visitantes extranjeros

La compañía pretende ampliar también las funciones que ofrece, entre las que cita usar el smartphone como si fuera un mando a distancia para navegar por la interfaz, compartir los feeds con amigos y facilitar la forma de ponerse al día con los creadores de contenido favoritos.

Desde Instagram han subrayado que al tratarse de una experiencia grupal y familiar, los reels que se muestran en la prueba tienen todos una clasificación PG-13, la misma que guía los contenidos de las cuentas para adolescentes. Asimismo, se mantienen las limitaciones y los controles parentales para los adolescentes.

Lea también: Los desafíos que enfrenta Australia para implementar la prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales