La guía que enseña a los padres a leer mensajes ocultos en emojis

La policía y las escuelas británicas han distribuido recientemente una "tabla periódica de emojis siniestros" a los padres, con el objetivo de ayudarlos a descifrar los mensajes aparentemente inofensivos que sus hijos pueden estar enviando en línea.

Estos símbolos, que en su mayoría parecen simples imágenes, esconden en realidad un mundo perturbador relacionado con la violencia, las drogas, el extremismo, las autolesiones e incluso movimientos radicales como los "incels" (célibes involuntarios).

Esta tabla ha sido desarrollada por la fundación educativa For Working Parents, y su propósito es advertir a los adultos sobre el peligro de las imágenes y los símbolos que los adolescentes utilizan en plataformas digitales. Según un portavoz de la escuela secundaria South Wirral en Cheshire, citada por The Telegraph, "los emojis no siempre son tan inocentes como parecen".

