Lea más: Mujer regresa a casa y encuentra 70 pollitos nacidos de huevos comprados en tienda

La grabación se volvió viral y superó los 120 millones de visualizaciones, desatando una tormenta mediática por la aparente infidelidad, ya que ambos ejecutivos están casados, aunque se ha señalado que vivían en domicilios separados.

A pesar del impacto, Springer aseguró que no ganó dinero con la publicación: “No he monetizado el video, no pertenezco al fondo de creadores de TikTok. No he recibido nada”, declaró.