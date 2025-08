Por otro lado, la práctica también ha recibido críticas. Algunos comentarios sugieren que es inapropiado para un contexto urbano o suburbano. "No están en el campo" , recriminó un usuario, mientras que otros cuestionaron lo que los vecinos podrían pensar o si la práctica atentaba contra las costumbres locales.

La publicación ha generado una ola de comentarios divididos en las redes sociales. Por un lado, muchos usuarios han aplaudido la iniciativa, viéndola como una práctica admirable . "Con lo que cuesta la comida ahora, esto se llama ahorrar dinero", comentó un usuario, mientras que otro añadió: "Felicitaciones, las plantas ornamentales no se comen, las papas se las guarda y duran como dos meses". Para estos seguidores, el acto es un reflejo de resiliencia, ahorro y un valioso vínculo con sus raíces.

Ante las dudas sobre la legalidad de la práctica, es importante aclarar que en Estados Unidos, plantar papas en el patio para consumo familiar es perfectamente legal. No existen leyes federales que lo prohíban, y no se requieren permisos especiales, siempre y cuando el cultivo sea para uso doméstico y no comercial. Si bien algunos municipios urbanos pueden tener reglamentos sobre la estética de los jardines, en general, el acto de cultivar vegetales en una propiedad privada es una práctica aceptada.

