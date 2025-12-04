Redes
04 dic 2025 , 08:40

Bomberos de Canadá recrean una escena de la película de Crepúsculo

Los bomberos han recibido comentarios con elogios por su creatividad al recrear la escena de béisbol de Crepúsculo.

   
    Bomberos de la Isla Pender recreando la escena de béisbol de Crepúsculo.( @penderfire )
En Columbia Británica (Canadá), el departamento de bomberos de la Isla Pender recreó una escena de acción de la saga de Crepúsculo en los vastos bosques de la isla.

El video está siendo viral en redes sociales y se encuentra en la cuenta de Instagram @penderfire. La cuenta de los bomberos tiene un contenido cómico acompañado de su labor, lo que les ha generado 61 mil seguidores.

Antes de realizar la escena de acción de Crepúsculo, realizaron audiciones entre los miembros de los bomberos para designar quiénes corren mejor para la toma de béisbol donde la familia Cullen juega y demuestra sus habilidades sobrenaturales.

El video muestra a los bomberos con sus propios uniformes y utilería. La iluminación es tan parecida a la original de Crepúsculo que no cabe duda de que se esforzaron en el video.

La escena recreada de Crepúsculo

