03 dic 2025 , 13:58

Video con dron del volcán Tungurahua muestran a detalle su cráter

Un video compartido en redes sociales muestra la imponente figura del volcán Tungurahua, en las imágenes se hace un recorrido por la cima del volcán y se desciende en su cráter.

   
    Volcán Tungurahua ubicado en la provincia del mismo nombre en Ecuador. ( Internet )
El volcán Tungurahua, también conocido como Mama Tungurahua, es un volcán que se encuentra a 33 kilómetros al sureste de la ciudad de Ambato y a tan solo ocho kilómetros de Baños. Es un edificio volcánico de 5 020 metros de altura. La última vez que este coloso entró en un proceso eruptivo fue entre febrero y marzo de 2016, alcanzando su punto máximo de actividad el 26 de febrero, cuando emitió una nube de humo de aproximadamente 8 km de altura.

En el video compartido en redes sociales por la cuenta de Instagram 593traveller, se puede ver cómo un dron se eleva hasta la parte más alta del volcán. Gracias a las condiciones climáticas favorables, puede apreciarse en todo su esplendor. El video muestra su interior, el ojo del cráter y las formaciones rocosas generadas por sus procesos eruptivos pasados.

Justo en el centro del volcán, en su cráter, se observa una pequeña columna de humo saliendo desde su interior. Esto ocurre porque la Mama Tungurahua es considerada un volcán activo desde el año 2018.

El video se hizo viral rápidamente en redes sociales debido a su calidad y al impacto que genera poder observar el interior del volcán, imágenes que son muy difíciles de obtener por las condiciones geográficas que dificultan este tipo de expediciones no tripuladas con herramientas tecnológicas como los drones.

