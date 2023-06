Apenas visible para el ojo humano, el bolso verde amarillento fluorescente se basa en un popular diseño de Louis Vuitton , aunque es el trabajo de un colectivo de arte de Nueva York, no la marca de lujo en sí.

En particular, el productor, rapero y cantante de Happy es actualmente el director creativo de ropa masculina de Louis Vuitton, pero según los informes, MSCHF no se puso en contacto con él cuando crearon el bolso a semejanza de la marca, de acuerdo al New York Times.

Kevin Wiesner, director creativo de MSCHF, dijo al periódico estadounidesne que debido a que Williams "ama los sombreros grandes", le hicieron un "bolso increíblemente pequeño".

Wiesner también afirmó que creía que esa cartera era "un objeto divertido porque se deriva de algo rigurosamente funcional". "Pero básicamente se ha convertido en joyería", explicó.

Está hecho de resina de fotopolímero y fue creado utilizando una tecnología de impresión 3D que se usa a menudo para hacer pequeños modelos mecánicos y estructuras.

Mientras se creaba, algunas de las pequeñas muestras de bolsas enviadas para ser revisadas por la marca eran tan pequeñas que el equipo de MSCHF las perdió, informa la revista Smithsonian.