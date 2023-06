Las orcas son conocidas en inglés ballenas asesinas, pero en realidad son parte de la familia de los delfines y no suelen ser agresivas con los humanos en la naturaleza.

Históricamente, ha habido algunos informes de orcas que se sumergen debajo de los barcos o chocan contra ellos, haciendo que se hundan. Pero López dice que esos casos tendían a ser aislados y atados a una situación específica: "No son casos similares a lo que está pasando ahora".

López advierte que nuestra propia percepción de esto puede estar sesgada. Lo que se siente como una embestida puede ser simplemente que la orca mueva el bote o el timón con la cabeza y el cuerpo "porque no pueden sostener cosas con los dedos".

Nuevos descubrimientos

"Hace 20 minutos nos chocaron unas orcas", cuenta Jelmer van Beek, patrón del equipo de vela holandés JAJO, en un vídeo grabado este verano en el océano Atlántico, al oeste de Gibraltar, durante una etapa de The Ocean Race.

“Descubrimos lo que pasa: las orcas empujan el timón con la nariz, esto hace que el timón se rompa por el efecto palanca”, dice. Los resultados detallados aún no se han publicado, pero espera compartirlos públicamente pronto.

La explicación del nombre Gladis

En el cuarto verano desde que empezó a registrarse este comportamiento, no se ha sabido cómo responder al problema, pero los científicos se están acercando a encontrar algún tipo de solución.

En su opinión, su intención no es hostil. "Las orcas no están mostrando una actitud agresiva en todo esto, aunque pueden romper algo", le dice a la BBC en un correo electrónico.

“Sabemos que es un comportamiento complejo que no tiene nada que ver con la agresión (no quieren comerse a nadie, ni hacer daño a los humanos) ni la venganza (las orcas no son resentidas)”.