Un currículum es un reflejo de tu trayectoria profesional, pero no tiene que ser un registro exhaustivo de todos los empleos, especialmente aquellos que fueron muy breves o con resultados negativos. Incluir un trabajo del que fuiste despedido puede generar preguntas difíciles en la entrevista , además de una percepción negativa por parte de los reclutadores.

Si el empleo fue muy corto (menos de seis meses) y no aporta experiencia relevante o aprendizajes clave para el puesto que buscas, puedes optar por no incluirlo. Muchos profesionales tienen vacíos en su historial y no es necesariamente algo negativo, siempre y cuando sepas cómo explicarlo.

Por ejemplo, si estuviste en un trabajo durante unos meses para probar un área nueva o por necesidad temporal, y esa experiencia no suma a tu perfil, puedes saltártela.