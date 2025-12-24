La ruta de Papá Noel según Google

También contiene datos curiosos sobre las festividades de cada país y juegos interactivos . Si alguien quiere tomarse una selfie con Papá Noel , puede hacerlo en la plataforma, incluso simular el vuelo del trineo. Entre las actividades están crear villancicos, retos mentales y de memoria.

En esta época tecnológica, Google permite que la Navidad esté en las pantallas a través de su plataforma Santa Tracker . Aquí puedes visualizar el recorrido de Papá Noel , también conocido como Santa Claus, en su trineo en tiempo real.

Esta experiencia es solo una simulación virtual del viaje de Santa y de su visita por cada país para dejar regalos, con la finalidad de generar emoción y no olvidar el espíritu navideño.

A las 9:00 horas de Ecuador, la plataforma muestra que Santa se encuentra en Corea de Sur.

Santa Tracker funciona con Google Earth. El viaje de Santa empieza desde la mítica fábrica en el Polo Norte a las 22:00 horas; su primera parada es en Rusia, Providéniya y termina en Hawái. El viaje dura un día y empieza el 24 de diciembre.

