El lenguaje español ha ido variando e implementando nuevas palabras, incluso algunas no son de origen español y para muchos era erróneo usar palabras que no sean propias del español. Uno de los usados a diario es Ok, el cual la Real Academia Española (RAE) ya dio a conocer su veredicto

La RAE es una institución cultural española formado por 47 académicos y se dedica a velar por la unidad y el buen uso de la lengua española.

Lea más: Esta es la única palabra en español que se puede pronunciar, pero no escribir

La palabra Ok no se puede encontrar en el Diccionario de la lengua española, pero se conoce su significado de estar de acuerdo. Se origina de la abreviatura del oll Korrect, en español es todo correcto.