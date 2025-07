¿Qué significa soñar con la muerte de un ser querido aunque esté vivo? Esto dicen los expertos

Según Lauri Loewenberg, analista de sueños y autora especializada en el tema, estos sueños no deben interpretarse literalmente. Cuando se sueña que alguien muere, especialmente alguien quien se ama, el sueño no está prediciendo su muerte física.

En realidad, está simbolizando un cambio, una transformación o el final de una etapa en la relación con esa persona, explicó Loewenberg en una entrevista.

Este tipo de sueños puede reflejar el miedo a perder a esa persona, una señal de que la relación está cambiando o una representación de sentimientos reprimidos. Si se trata de un hijo que crece rápidamente, un padre o madre podría soñar con su muerte como símbolo del cierre de una etapa de la infancia.

El psicólogo clínico Ian Wallace, especialista en interpretación de sueños, también coincide en que los sueños relacionados con la muerte rara vez deben tomarse de manera literal. Los sueños son una forma en que la mente procesa experiencias y emociones. Soñar con la muerte puede simbolizar el cierre de un ciclo emocional o el deseo inconsciente de dejar atrás ciertas dinámicas, señala Wallace.

Además, el contexto emocional del sueño y las sensaciones que provoca son claves para su interpretación. Si el sueño genera paz, podría estar asociado con la aceptación de un cambio; si genera ansiedad, podría estar reflejando inseguridad, culpa o temor a la pérdida.

Aunque los sueños con muerte pueden parecer alarmantes, los expertos sugieren no angustiarse. Más que advertencias, los sueños funcionan como un espejo del inconsciente.

Nos dan pistas sobre lo que estamos sintiendo realmente, incluso si no lo verbalizamos en la vida consciente, apunta la psicoterapeuta estadounidense Theresa Cheung, autora de The Dream Dictionary from A to Z.

Soñar con la muerte de un ser querido que está vivo no significa necesariamente que algo malo vaya a ocurrir. Puede ser una metáfora del cambio, una invitación a reflexionar sobre los vínculos o una manera que tiene la mente de procesar emociones difíciles.

En cualquier caso, interpretar estos sueños con calma y curiosidad puede ayudar a comprender mejor el mundo emocional del soñador.