Lejos de ser una premonición, los psicólogos explican que estos sueños suelen reflejar procesos internos, emociones no resueltas o aspectos de nuestra vida actual.

Soñar con tu ex pareja no es una señal

Soñar con tu ex pareja no es una señal ( )

Una de las interpretaciones más frecuentes es que el sueño es parte del proceso natural de duelo. Cuando una relación importante termina, el cerebro necesita procesar las emociones y los recuerdos asociados.

Soñar con un ex puede ser simplemente la forma en que nuestra mente intenta ordenar esa experiencia, sanar heridas y cerrar capítulos que quizás quedaron abiertos, sobre todo si la ruptura fue abrupta o conflictiva.

Estos sueños también pueden ser un reflejo directo de tu vida presente. Si te sientes solo, estresado o estás comenzando una nueva relación, tu mente puede recurrir a figuras familiares del pasado.

Soñar con tu ex podría estar relacionado con un rechazo reciente en otra área de tu vida, como el trabajo, o podría ser una manifestación de tu miedo a repetir errores de relaciones anteriores. Si bien existen muchas teorías, los expertos coinciden en que soñar con un ex no es una señal para volver a llamar.

Te puede interesar: ¿Qué significa soñar con personas que ya han fallecido?