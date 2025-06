¿Por qué algunas personas engañan aunque dicen estar enamoradas?

También existen factores situacionales, que no deben subestimarse. A veces, la infidelidad no es algo planeado, sino que surge de una oportunidad que se presenta en un momento de vulnerabilidad de la persona.

Viajes de trabajo, pasar mucho tiempo con alguien o incluso tener un círculo de amigos donde la infidelidad es vista como algo normal, son circunstancias que pueden facilitar que una persona cruce la línea, incluso sintiendo amor por su pareja estable.

Estas no son excusas para ser infiel, pero si explica y da una respuesta psicológica a estos sucesos. No es culpa tuya, y lo ideal también es no culpar a la otra persona, no guardar resentimientos, y siempre procurar tu propia paz mental.

Te puede interesar: Las mejores ciudades del mundo para encontrar el amor en 2025