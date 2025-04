Perdió la capacidad de caminar, hablar o abrir los ojos. Los profesionales de la salud que la trataron le dijeron que no volvería a moverse.

A Megan le diagnosticaron un trastorno neurológico funcional (TNF), lo que significa que tiene un problema con la forma en que su cerebro recibe y envía información al resto del cuerpo.

"Apenas una bebé"

"No fue fácil. Creo que fue mucho más difícil para mis padres tener que dejarme allí sola, pero yo no podía hacer nada por mí misma. Estaba paralizada del cuello para abajo", declaró a la BBC.

"No podía ver, no podía hablar. Odio la palabra, pero estuve muy vulnerable en ese momento", agregó.

"Me ingresaron en el hospital porque les preocupaba que hubiera sufrido un derrame cerebral o algo así, porque perdí la capacidad de hablar.

"Me llevaron a hacerme pruebas durante cuatro días y salí del hospital dos años después."

Trastorno neurológico funcional

"No podía hacer nada por mí misma; perdí la capacidad de hablar.

"No podía ver, así que no podía abrir los ojos. Mi cerebro no podía registrar la diferencia entre tener los ojos cerrados y abiertos".