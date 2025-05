La nueva taberna, llamada The Beak and Barrel, abrirá sus puertas en el último trimestre de 2025 en la zona de Adventureland, junto a la atracción Pirates of the Caribbean.

The Beak and Barrel ofrecerá una ambientación inspirada en el universo de los piratas, con elementos decorativos que evocan las tabernas del Caribe.

El establecimiento contará con dos áreas principales: The Mess, un espacio con mesas comunales y una barra construida con materiales que simulan restos de naufragio; y Captains’ Quarters, una sala decorada con botellas que contienen miniaturas de barcos, integradas con efectos visuales que podrían activarse durante la visita a este parque temático de Disney.