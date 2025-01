Londres celebró la duodécima edición de viajar en el metro sin pantalones

El domingo 12 de enero, cientos de londinenses sorprendieron a los usuarios del metro al participar en el No Pants Tube Ride, un evento anual que rompe con la rutina del transporte público.

El No Pants Tube Ride es la versión británica de la famosa iniciativa neoyorquina No Pants Subway Ride, que nació en 2002 a cargo del colectivo de performance urbano Improv Everywhere, liderado por Charlie Todd.

El objetivo original, según Charlie Todd, es “crear momentos inesperados de alegría, deleite y confusión”. Desde su primera edición en Nueva York, la actividad ganó popularidad, convirtiéndose en una tradición que se celebra en más de 60 ciudades del mundo, incluyendo Londres.

