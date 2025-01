Las razones psicológicas por las que muchos evitan celebrar su cumpleaños

Cuando pensamos en los cumpleaños, usualmente nos imaginamos momentos de felicidad y alegría, celebrando un año más de vida . Sin embargo, no todas las personas comparten esta visión. A pesar de la creencia popular de que todos los aniversarios de nacimiento son felices y que todos celebran, para algunas personas, cumplir años representa tristeza, ansiedad y mal humor .

De acuerdo con las expertas, uno de los factores más influyentes es el impacto de las redes sociales. Aunque estas plataformas ofrecen nuevas formas de interacción y diversión, también son una fuente de sufrimiento para algunas personas.

Según las psicólogas, "están marcando nuevas formas de diversión e interacción, pero también de sufrimiento", ya que existe una exageración de las emociones positivas y una comparación constante con los demás. El día del cumpleaños puede resultar especialmente estresante cuando las personas ven en las redes sociales cómo otros disfrutan de fiestas, reciben regalos y celebran de manera grandiosa.

Lea: La famosa casa de Walter White en la serie Breaking Bad está en venta

Este contraste puede generar estrés y frustración, especialmente para aquellos que no tienen los recursos o las circunstancias para celebrar de la misma manera. Este tipo de emociones negativas son comunes cuando una persona basa su felicidad en factores superficiales como los regalos o la reacción de los demás en redes sociales, lo que genera una felicidad efímera.

Estas creencias pueden acarrear consecuencias a largo plazo, e incluso pueden llevar a rechazar las celebraciones de cumpleaños. Como mencionan las psicólogas, "para algunas personas, el cumpleaños es un día para demostrar al resto que se la están pasando bien, haciendo un informe detallado en las redes sociales. Están más enfocados en lo externo que en lo interno.

Lea: Cómo nació el ritual de las campanadas y las 12 uvas para Año Nuevo

La valoración final del día del cumpleaños se hace no por lo experimentado, sino en función de si la gente le da 'me gusta' y comparte mediante historias con su celebración". Otro factor importante es la personalidad introvertida. Las personas que no soportan ser el centro de atención pueden experimentar ansiedad, estrés y un desgaste emocional y físico durante su cumpleaños.

"Para aquellas personas que tienen ansiedad social o son muy vergonzosas, el día de su cumpleaños se convierte en una situación muy estresante, pues no les gusta ser el centro de atención ni que la gente esté pendiente de ellos. Es por eso que no suelen decir que es su aniversario y mucho menos realizar una celebración", señalan Cecilia Martín y Marina García.

Lea: Ocho rituales para recibir 2025 con el pie derecho

Asimismo, la idea de envejecer y sentir que la vida está estancada es otra causa del rechazo hacia el cumpleaños. Para algunas personas, esta fecha sirve como un recordatorio de los objetivos no cumplidos o de la sensación de que no han logrado lo que se propusieron.

Las psicólogas explican que "para muchos supone replantearse y reflexionar en qué punto de su vida están. Además, sirve para marcarse nuevos objetivos y reevaluar si han conseguido los propuestos. Para aquellas personas que se habían propuesto un proyecto en determinada etapa de su vida, no haberlo conseguido puede ser un recordatorio de propósito frustrado, lo que hace que nuble el disfrute de tan señalado día".

Lea: Estas son tres preguntas que puedes hacerte para saber si aún estás enamorado de tu pareja

Hay quienes asocian el cumpleaños con eventos negativos del pasado, como la pérdida de un ser querido o el recordatorio de que pasa otro año sin lograr ciertas metas. Estos recuerdos pueden convertir el cumpleaños en una fecha llena de nostalgia y tristeza, en lugar de una celebración.