El japones Hajime Miura gana su octavo título mundial de YoYo en Praga

Con apenas 22 años, Miura ha llevado esta disciplina a un nivel histórico , ya que la modalidad 3A es una de las más exigentes del circuito y los competidores deben realizar rutinas con dos YoYos al mismo tiempo , combinando velocidad, sincronía, equilibrio y creatividad.

El japonés Hajime Miura, considerado una leyenda del YoYo competitivo, conquistó su octavo campeonato mundial en la modalidad de 3A durante el World YoYo Contest 2025, celebrado en Praga en la capital checa.

La final en Praga reunió a los mejores del mundo, pero la actuación de Miura fue inapelable: coreografía impecable, innovación técnica y dominio absoluto del ritmo. El jurado y el público lo ovacionaron, confirmando por qué es comparado con leyendas deportivas como Roger Federer o Michael Jordan, pero en el universo del YoYo.

Lo que alguna vez fue un juego infantil es hoy un deporte de precisión y resistencia, con una creciente comunidad internacional. La hegemonía de Miura ha marcado un antes y un después en el desarrollo técnico y competitivo del YoYo.

Con este nuevo título, el japonés no solo amplía su palmarés, sino que sigue empujando los límites del YoYo como disciplina profesional. A su corta edad, todo indica que su legado aún tiene muchas páginas por escribir.