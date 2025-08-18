El japones Hajime Miura gana su octavo título mundial de YoYo en Praga

El japonés Hajime Miura, <b>considerado una leyenda del YoYo competitivo,</b> conquistó su octavo campeonato <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundo target=_blank>mundial</a> en la modalidad de 3A durante el World YoYo Contest 2025, <b>celebrado en Praga en la capital</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/historia target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/horoscopo-lunes-18-agosto-que-signo-eres-segun-los-garcia-EK9927868 target=_blank></a>