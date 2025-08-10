Video | Un pequeño perro ahuyentó a un oso en Canadá

En Vancouver, Canadá, una tranquila tarde se transformó en una escena inesperada cuando un oso salvaje irrumpió en la vivienda de una artista local, aparentemente atraído por el olor de la comida para perros. Sin embargo, el intruso no contaba con que Scout, un pequeño pero decidido Pomerania, estaba listo para defender su territorio.

El video de una cámara de seguridad muestra cómo Scout se lanza contra el oso, ladrando con determinación hasta lograr que el animal, visiblemente sorprendido, se diera media vuelta y huyera del lugar. La grabación fue difundida en la red social X, donde rápidamente se viralizó.

