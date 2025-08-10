Curiosidades
10 ago 2025 , 16:37

Video | Un pequeño perro ahuyentó a un oso en Canadá

El valiente perro Scout defendió su hogar en Vancouver, y su hazaña se volvió viral en redes sociales.

   
    Captura del video del perro ahuyentando a un oso en Canadá. ( Foto: Internet. )
En Vancouver, Canadá, una tranquila tarde se transformó en una escena inesperada cuando un oso salvaje irrumpió en la vivienda de una artista local, aparentemente atraído por el olor de la comida para perros. Sin embargo, el intruso no contaba con que Scout, un pequeño pero decidido Pomerania, estaba listo para defender su territorio.

El video de una cámara de seguridad muestra cómo Scout se lanza contra el oso, ladrando con determinación hasta lograr que el animal, visiblemente sorprendido, se diera media vuelta y huyera del lugar. La grabación fue difundida en la red social X, donde rápidamente se viralizó.

Miles de usuarios han reaccionado con mensajes de admiración hacia el diminuto guardián, escribiendo frases como “pequeño pero poderoso” o “ese oso no volverá a subestimar a un Pomerania”. Aunque el incidente no dejó heridos, ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación por la presencia de fauna salvaje en zonas residenciales y la importancia de tomar medidas para evitar encuentros peligrosos


